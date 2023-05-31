Эксперт спрогнозировал рост российского IT-рынка при усилении конкуренции

Президент "Национальной компьютерной корпорации" Евгений Закрепин отметил, что многие компании смогли перестроить работу уже к сентябрю прошлого года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Отечественная IT-индустрия ожидает, что 2023 год станет годом роста после произошедшего в 2022 году спада, как с точки зрения инновационного развития, так и финансовых результатов компаний. Такое мнение в интервью на стенде ТАСС на конференции ЦИПР-2023 высказал президент компании "Национальная компьютерная корпорация" (НКК) Евгений Закрепин.

"Самое главное, что в 2022 году мы [российские IT-компании] ушли от шока и теперь знаем, что делать и как решать задачи заказчиков. Более того, мы и многие компании рассматриваем 2023 год как год роста. Если 2022 год для IT-индустрии был спадом, рынок кардинально перестраивался, то на 2023 год мы смотрим с большим оптимизмом и думаем, что это будет хорошим годом с точки зрения нашего инновационного развития и финансовых результатов", - сказал он.

Закрепин отметил, что многие компании смогли перестроить работу уже к сентябрю прошлого года. "Уже в сентябре прошлого года все наши клиенты начали четко излагать свои потребности, у всех в голове выстроились дорожные карты адаптации своей IT-инфраструктуры и сервисов к новой реальности. В разы вырос спрос на решения в сфере информационной безопасности - как на отдельные продукты, например наш Security operations center, так и на комплексные проекты по разработке и внедрению современных отечественных средств защиты информации", - добавил президент НКК.

При этом, по мнению Закрепина, развитие и рост IT-рынка будет связан с ростом конкуренции между работающими в индустрии компаниями. "Все мы знаем решения компании "1С" - они делают хорошие продукты, занявшие большую долю рынка. Но рынок и технологии будут развиваться только в конкурентной среде. Поэтому мы разработали собственную ERP-платформу "Ma-3", которая пользуется большим интересом у клиентов, шаг за шагом завоевывая долю рынка", - пояснил он.

"Национальная компьютерная корпорация" - один из ведущих российских холдингов рынка информационных технологий, основан в 1991 году, включает в себя 13 профильных компаний в 45 городах пяти стран.

О ЦИПР

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции.