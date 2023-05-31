Объем внебюджетных инвестиций для проектов в СКФО увеличится вдвое до конца года

Институт развития "Кавказ.РФ" ведет работу по восьми инвестпроектам в округе

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Институт развития "Кавказ.РФ" ведет работу по восьми инвестпроектам в Северо-Кавказском федеральном округе. Ожидается, что объем внебюджетных инвестиций по отношению к государственным вложениям возрастет вдвое до конца текущего года и составит один рубль к четырем, сообщается на сайте правительства России.

"Из 10 уже профинансированных ранее проектов восемь прошли операционную стадию. Их реализация обеспечивает рост эффективности государственных вложений. На сегодня соотношение бюджетных и внебюджетных инвестиций составляет 1:2, к концу 2023 года ожидается показатель 1:4", - говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров единого института развития СКФО под председательством вице-премьера Александра Новака.

Как отмечается, за 2022 год институту развития удалось взять в работу восемь новых проектов на 100 млрд рублей. При этом изменилась структура инвестпортфеля - помимо сферы АПК появилось больше промышленных и туристических проектов. Совокупно их реализация позволит создать в регионах СКФО свыше 2 тыс. рабочих мест и обеспечить поступление налогов на 43 млрд рублей.

"Год был непростой, но институт развития в целом выполнил поставленные государством задачи. Много работы еще предстоит, и важно сохранять набранный темп, чтобы жители СКФО, инвесторы и гости смогли в режиме реального времени ощущать инфраструктурные изменения, потепление инвестиционного климата", - отметил председатель совета директоров "Кавказ.РФ", вице-премьер Александр Новак.

За прошедший год компания подготовила к передаче частному инвестору курорт "Архыз", утвердила и начала реализацию стратегии развития до 2030 года. За год было построено и сдано семь объектов туристической инфраструктуры, а объем портфеля инвестиционных проектов увеличился в 10 раз. Компания приступила к масштабной модернизации курорта "Эльбрус", начала строительство инфраструктуры горнолыжного курорта "Мамисон", продолжила развивать горный курорт "Ведучи".

В соответствии со стратегией развития "Кавказ.РФ" до 2030 года в числе общесистемных задач компании - интегрирование мер поддержки бизнеса и улучшение инвестиционного климата Северного Кавказа, реализация программ жилищно-коммунального комплекса, работа со студентами и молодежью, формирование и продвижение положительного имиджа макрорегиона.