Проект выпуска базовых станций Yadro по форвардным контрактам оценивается в 25 млрд рублей

Как сообщил гендиректор Алексей Шелобков, из них 50% - собственные средства группы компаний Yadro, 50% ожидается финансирование в форме субсидий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая./ТАСС/. Общая стоимость проекта производства российских базовых станций группы компаний Yadro в рамках форвардных контрактов для российских операторов связи оценивается более чем в 25 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор ГК Yadro Алексей Шелобков на конференции ЦИПР-2023 в среду.

"Общая стоимость проекта оценивается более чем в 25 млрд рублей, из которых 50% - собственные средства группы компаний Yadro, 50% ожидается финансирование в форме субсидий. Пока все полностью финансирует наша компания", - сообщил Шелобков.

Основной этап строительства завода группы компаний Yadro для производства базовых станций будет завершен в декабре 2023 года, сообщается в дорожной карте развития производства базовой станции Yadro, представленной в рамках конференции ЦИПР.

В декабре 2023 года, согласно карте, также пройдут ранние полевые испытания с использованием прототипов базовых станций. Полевые испытания с первым образцами радиомодулей и модулей цифровой обработки пройдут в июле 2024 года, уточняется в документе. Старт серийного производства базовых станций первого поколения запланирован на декабрь 2025 года, а расширение функционала, выпуска базовых станции следующего поколения и повышение производительности должно состояться до декабря 2028 года.

Проект от "Булата"

Генеральный директор еще одного производителя базовых станций "Булат" Александр Комаров сообщил, что к весне - началу лета 2023 года компания будет готова к демонстрации серийных образцов базовых станций.

"Осенью следующего года, мы рассчитываем, что решение с нашим программным обеспечением будет работать в достаточном объеме, в достаточных масштабах, и рассчитываем, что к 2025 году все решение, аппаратно- программный комплекс будет внесен в реестр российской продукции", - добавил Комаров.

Заказчиками форвардных контрактов на поставку базовых станций выступают операторы "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон". В декабре 2022 года компании заключили контракты на поставку базовых станций для сетей связи на сумму более чем 100 млрд рублей. Отмечается, что общий объем поставок до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций, а с 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции.