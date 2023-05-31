В Марракеше на инновационной выставке Gitex Africa открылись стенды российских компаний

Они привезли на выставку идеи и решения в области информационной безопасности и защиты от утечек данных, создания аналитических систем, биометрии, технологичные и инновационные решения для бизнеса

МАРРАКЕШ, 31 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. На международной инновационной выставке Gitex Africa, которая начала работу в среду марокканском городе Марракеш, состоялось торжественное открытие стендов российских участников, представленных главным образом компаниями из Москвы и Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС с места события.

Они привезли на выставку Gitex Africa идеи и решения в области информационной безопасности и защиты от утечек данных, создания аналитических систем, биометрии, технологичные и инновационные решения для бизнеса.

Выступая перед гостями, члены российской делегации отметили "огромную важность выставки Gitex Africa в преддверии второго саммита Россия - Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге". Представители компаний из РФ подчеркнули в беседе с корреспондентом ТАСС, что "нацелены на поиск потенциальных покупателей и партнеров в Африке, рассчитывают войти и закрепиться на рынке континента".

Среди российских компаний, приехавших в Марракеш - АО "Лаборатория Касперского", Yango, ГК "Цифра", НТЦ "Протей", Awatera, АО "ТКС", SearchInform, ООО "БТИ групп", Zecurion, Сэлвери. Общая площадь пространства, на которой разместились российские участники, превышает 250 кв. м.

В первые же часы стенды компаний из РФ стали пользоваться интересом у участников и гостей выставки, в том числе из арабских и африканских стран.

Открытие Gitex Africa посетил премьер-министр Марокко Азиз Ахеннуш, который в сопровождении министров осмотрел стенды иностранных компаний и пообщался с представителями бизнеса, региональных и международных телекоммуникационных и экономических операторов.

В мероприятии, организованном под патронажем короля Мухаммеда VI, принимают участие свыше 900 компаний, а также делегации разного уровня более чем из 100 стран. Они представляют готовую цифровую продукцию, а также информацию и предложения для покупателей и инвесторов.

О выставке

Международная выставка в Марракеше посвящена цифровым технологиям и инновациям, электронной коммерции, искусственному интеллекту, телекоммуникациям и кибербезопасности. По словам организаторов, "Gitex Africa - крупнейшее и наиболее влиятельное мероприятие в области технологий и стартапов в Африке, настоящая технологическая витрина континента".

Одной из главных целей мероприятия устроители называют "интенсивное и ориентированное на результат взаимодействие государственного и частного секторов по различным вопросам цифровой экономики".