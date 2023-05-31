"Тинькофф Мобайл" начнет работу по всей России до конца 2023 года

В рамках программы расширения мобильный оператор начал работу в Ставропольском крае - он стал первой территорией присутствия на Северном Кавказе

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. "Тинькофф Мобайл" намерен расширить территорию присутствия до всех регионов РФ к концу 2023 года. Об этом в среду сообщил на презентации в Ставрополе генеральный директор "Тинькофф Мобайла" Виталий Бриедис.

"Достаточно долгое время мы были ограничены в запусках регионов, мы были только в регионах присутствия "Теле2". В партнерстве с "МТС" мы получили наконец возможность выходить в новые регионы. <...> Планируем до конца 2023 года получить уже охват по всей стране", - сказал он.

В конце 2022 года группа компаний "Тинькофф" и компания "МТС" заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках соглашения "МТС" предоставил "Тинькофф Мобайлу" необходимую инфраструктуру для расширения территории присутствия.

"Рынок телекома показывает отрицательный рост клиентской базы, за прошлый год он сократился на 1%. За прошлый год "Тинькофф Мобайл" вырос в два раза по клиентской базе, по состоянию на май этого года мы выросли в три раза по сравнению с маем прошлого года", - сообщил на презентации директор по развитию "Тинькофф Мобайла "Антон Никольский-Волконский.

В рамках программы расширения мобильный оператор начал работу в Ставропольском крае - он стал первой территорией присутствия на Северном Кавказе. В крае сосредоточен клиентский сервис оператора. "В 2017 году весь клиентский сервис "Тинькофф банка" находился в Москве, региональных подразделений не было вообще. "Тинькофф Мобайл" решили рискнуть и запустить клиентский сервис именно в Ставрополе. <...> На данный момент здесь сейчас уже более 700 сотрудников", - пояснила на презентации директор клиентского сервиса "Тинькофф Мобайла" Светлана Слободяник.

Виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", был запущен группой "Тинькофф" в декабре 2017 года.