В Нижегородской области планируют вдвое увеличить сеть зарядных станций для электромобилей

Компания Hyper до конца года намерена возвести в регионе 58 объектов зарядной инфраструктуры

ТАСС, 31 мая. Компания Hyper до конца года построит в Нижегородской области 58 объектов зарядной инфраструктуры для электромбилей, увеличив существующую сеть в 2,3 раза. Соответствующие соглашения подписали в среду губернатор региона Глеб Никитин и генеральный директор Hyper Алексей Тихонов на Конференции "Цифровая индустрия промышленной России", сообщили в пресс-службе компании.

"Мы продолжаем работу по реализации проектов устойчивого развития. Создавая инфраструктуру для электротранспорта, мы укрепляем свои лидерские позиции в данном направлении, закладываем основу для дальнейшего прогресса. Именно отсутствие зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов. Это касается как частных владельцев электромобилей, так и общественного электротранспорта. В Нижнем Новгороде идет масштабное обновление этой сферы, и мы делаем еще один шаг вперед. Подписанное соглашение направлено на внедрение новых, прежде всего, отечественных технологий в повседневную жизнь", - приводятся в сообщении слова Никитина на церемонии.

Нижегородская область - один из ведущих субъектов России по количеству электромобилей. В дальнейшем их число будет расти за счет перевода на электричество общественного и коммерческого транспорта. "Чтобы обеспечить этот рост, необходимо расширять сеть зарядных станций. Для этого Hyper до конца текущего года построит на территории области 58 объектов зарядной инфраструктуры, тем самым увеличив сеть ЭЗС более чем в два раза. Со своей стороны, правительство региона предоставит реализуемым Hyper проектам государственную поддержку", - отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, Hyper в целях выполнения утвержденных властями региона планов и программ, продолжит реализацию проекта создания инфраструктуры для развития электротранспорта и связанных с ним рынков. Будут разработаны новые мероприятия по увеличению доли электрического автомобильного транспорта в таксомоторных парках и службах доставки грузов, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области. В результате по оценкам Hyper, в течение 2024 года количество электротранспорта, задействованного в службах такси и доставки, в Нижегородской области вырастет более чем в два раза.

Нижний Новгород стал первым в России городом, где стартовала программа по вводу электротакси. Ее реализовала компания Hyper, которая структурировала проект по закупке более 200 электроседанов для использования в службах такси города, а также совместно с производителем зарядных станций PUNKT E построила в городе разветвленную сеть из 44 быстрых ЭЗС общей мощностью 6,6 МВт.

"Нижегородская область - первый субъект России, где была апробирована модель Hyper по комплексному развитию электротранспорта от зарядки до конечного потребителя. Это первый регион, где массово появилось электротакси, которым сегодня ежедневно пользуются жители города. Теперь мы готовы двигаться дальше и тиражировать данный опыт как в сегменте такси, так и в службах доставки и в общественном городском транспорте", - сказал Тихонов.