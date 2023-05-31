Экспортеры из Севастополя смогут получить микрозайм до 5 млн рублей

Деньги, в частности, можно направить на капремонт нежилых помещений, используемых для предпринимательской деятельности

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Финансовый продукт для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые планируют экспортировать свою продукцию, впервые запустили в Севастополе. В рамках него предприниматели смогут получить микрозайм до 5 млн рублей, сообщается в среду на сайте правительства Севастополя.

"В Севастополе впервые запустили финансовый продукт для поддержки экспортеров. Они могут получить микрозайм в размере до 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Программа рассчитана на предпринимателей, которые имеют экспортный потенциал и планируют осуществлять экспортные поставки, а также расширять их географию и объемы продаж. Как отмечается, расходовать заем можно на различные цели, среди которых внедрение новых технологий, ремонт и модернизация средств, а также приобретение, строительство и капитальный ремонт или реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской деятельности.

"В качестве существенных факторов, сдерживающих производство экспортной продукции, предпринимателями были названы нехватка оборотных средств, поэтому была разработана программа льготного кредитования, где ставка будет понижаться, если заемщик заключил экспортный контракт", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Севастополя Марии Литовко.

При оформлении микрозайма размер годовой процентной ставки может быть снижен до 1%, если заемщик в течение года после заключения договора подтверждает факт отгрузки первой партии продукции на экспорт на сумму не менее $120 тыс. В противном случае процентная ставка устанавливается на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения договора микрозайма.

Льготную программу микрозаймов реализуют при поддержке фонда микрофинансирования Севастополя в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".