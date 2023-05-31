ФРП выделил более 60 млрд рублей на проекты по локализации компонентной базы

Как сообщил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, было профинансировано около 30 проектов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) профинансировал около 30 проектов в рамках программ "Автокомпоненты" и "Транспортное машиностроение" на сумму более 60 млрд рублей. Об этом сообщил директор ФРП Роман Петруца в ходе пресс-подхода на расширенной коллегии Минпромторга России.

"В 2022 году по инициативе Минпромторга были запущены две новые программы ФРП - "Автокомпоненты" и "Транспортное машиностроение". Это позволило профинансировать стратегически значимые для экономики страны проекты по локализации компонентной базы для автомобилестроения, транспортного машиностроения и сельхозтехники. В настоящее время по этим программам ФРП профинансировал порядка 30 проектов на сумму свыше 60 млрд рублей", - сказал Петруца.

Он также напомнил, что в прошлом году Фонд был докапитализирован по инициативе Минпромторга на сумму свыше 120 млрд рублей. Всего, по его словам, за время работы Фонда около 1 тыс. предприятий обрабатывающих отраслей воспользовались льготными займами ФРП.

"Всего же за время работы Фонда около 1 000 промышленных предприятий обрабатывающих отраслей стали нашими клиентами и реализуют совместно с нами более 1 300 проектов с общим объемом инвестиций свыше 900 млрд рублей", - подчеркнул Петруца.

Ранее первый заместитель директора ФРП Владимир Паданин заявил, что Фонд развития промышленности (ФРП) в 2023 году прогнозирует рост количества заявок на финансирование. По итогам 2022 года, объем профинансированных проектов составил 140 млрд рублей, отметил он.