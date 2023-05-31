31 мая, 20:05,
обновлено 31 мая, 20:23
Санкции в отношении России

США разрешили до 30 июня некоторые операции, касающиеся Международного инвестбанка

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило проводить до 30 июня текущего года операции, необходимые для выплат по долговым ценным бумагам попавшего под антироссийские санкции Вашингтона Международного инвестиционного банка. Об этом говорится в опубликованной в среду генеральной лицензии американского финансового ведомства.

Как следует из документа, до указанного срока "разрешаются все операции <...>, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для осуществления процентных и основных платежей по долговым ценным бумагам, выпущенным Международным инвестиционным банком до 12 апреля 2023 года". Отмечается, что эти платежи не должны поступать лицам, находящимся в России или тем, в отношении кого введены санкции. 

Теги:
СШАСанкции в отношении России
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