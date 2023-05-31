31 мая, 20:16

Нижегородский портал разместит каталог белорусских ПО и IТ-компаний

По словам губернатора региона Глеба Никитина, подписано соответствующее соглашение

ТАСС, 31 мая. Нижегородский портал "IТ-маркетплейс" разместит каталог белорусских IT-компаний и программного обеспечения (ПО). Об этом губернатор региона Глеб Никитин написал в среду в своем телеграм-канале.

"Сегодня же подписали соглашение о том, что на нижегородском портале "ИТ-маркетплейс" появится каталог белорусских ПО и ИТ-компаний", - отметил он.

Никитин добавил, что в среду на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" работала большая белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Николаем Снопковым. По информации губернатора, в состав делегации вошли более 30 человек, в том числе представители 14 компаний.

"Об этом представительном визите договаривались с премьер-министром Романом Головченко. И сегодня нам передали хорошую новость - Роман Александрович согласился стать сопредседателем Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь", - добавил Никитин.

Глава региона также подчеркнул, что эта договоренность является свидетельством высокого уровня взаимоотношений Нижегородской области и Республики Беларусь. 

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