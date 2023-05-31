Минфин заявил об уравнении законопроектом НДФЛ для удаленщиков вне зависимости от статуса

По данным ведомства, их доходы будут облагаться по ставкам 13-15%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Законопроект об уравнивании НДФЛ для резидентов и нерезидентов решает вопрос с налогообложением удаленных сотрудников вне зависимости от их статуса, доходы российского налогового резидента и нерезидента будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте Минфина.

"Законопроектом решается вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ. Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Уточнение видов доходов удаленных сотрудников и применение единой ставки налога существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов", - подчеркнул заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, слова которого приводятся в сообщении.

Законопроект, который внесло правительство РФ в Госдуму, определяет основные направления налоговой политики, отмечается в сообщении. Документ определяет порядок налогообложения доходов удаленных сотрудников, которые работают с организациями по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (ГПХ) - ставка НДФЛ для них устанавливается в размере 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

Если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Когда сотрудник работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила - уточнить виды доходов удаленных сотрудников и независимо от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13-15%, говорится в сообщении.

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13-15%, отмечается в сообщении.

Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию. Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения, нормы продолжат действовать), следует из сообщения.

О законопроекте

Ранее правительство РФ отозвало из Госдумы проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы россиян, чтобы внести в него уточнения.