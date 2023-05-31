Средний чек на зарубежный отдых вырос от 15% до 50% по сравнению с летом 2022 года

По данным Ассоциации туроператоров России, лидером по количеству зарубежных поездок россиян остается Турция

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Средняя цена на летний отдых за рубежом выросла от 15% до 50% по сравнению с летом 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По сравнению с летом 2022 года средний чек на зарубежный отдых вырос на ключевых выездных направлениях от 15 до 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Турция остается лидером по количеству зарубежных поездок россиян этим летом. Средний чек тура в Турцию составляет от 215 до 265 тыс. рублей на двоих.

На втором месте по количеству поездок находится Абхазия, где средний чек за тур составляет от 80 до 100 тыс. рублей с перелетом.

По данным АТОР, третье место занимает Египет, куда могут отправиться около 300 тыс. россиян. Средний чек за тур на двоих составляет порядка 200 тыс. рублей.