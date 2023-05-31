Белый дом сообщил, что решение Конгресса по потолку госдолга не повлияет на помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби добавил, что США объявляют о предоставлении Киеву военной помощи "примерно каждые две недели"

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще не истратили выделенные Конгрессом деньги на помощь Украине в рамках текущего финансового года (завершается 30 сентября), но в любом случае решение по законопроекту о повышении потолка госдолга США не повлияет на возможность Вашингтона помогать Киеву. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Когда мы вернемся к Конгрессу с просьбой о дополнительных ассигнованиях? У меня нет ответа. Сейчас только начинается июнь, и у нас еще есть время, чтобы прояснить этот вопрос. Что касается потолка госдолга, то он не повлияет. Не так важно, что будет происходить в залах Конгресса, это не повлияет на наши возможности оказывать помощь Украине", - сказал Кирби.

Он добавил, что США объявляют о предоставлении Киеву военной помощи "примерно каждые две недели" и пакет, о выделении которого Вашингтон сообщил в среду, не сильно отличается от последних трех-четырех с точки зрения своего состава и денежной суммы. "Мы сможем продолжать в том же духе, исходя из имеющихся у нас средств до конца финансового года", - подчеркнул Кирби.

Ранее США выделили Украине пакет военной помощи на сумму $300 млн. По сведениям Пентагона, с начала президентского срока Джо Байдена Вашингтон потратил на военную поддержку Киева более $38,3 млрд. При этом $37,6 млрд были выделены уже после начала конфликта на Украине.