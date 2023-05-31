Банки США в первом квартале столкнулись с крупнейшим за 39 лет оттоком депозитов

В отчете американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов отмечается, что общий объем депозитов сократился на 2,5%

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Американские банки в первом квартале столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов в объеме $472 млрд на фоне банкротств крупных финансовых учреждений страны. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США.

В нем отмечается, что общий объем депозитов американских банков сократился на рекордные с 1984 года (когда власти начали собирать такие данные) 2,5%, а прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Регулятор отслеживает показатели 4 672 коммерческих банков и сберегательных учреждений.

Сокращение соответствующего показателя произошло в основном за счет незастрахованных вкладов (превышающие $250 тыс.), поскольку застрахованные депозиты выросли на $255,1 млрд, или на 2,5%, на фоне обанкротившихся Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. При этом FDIC подчеркивает, что крупнейший отток депозитов был, по сути, компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале выросло на 14,4%.

По данным FDIC, отток депозитов продолжается четвертый квартал подряд, а его объем растет. Ранее регулятор предложил провести реформирование системы защиты вкладов в банках США на фоне банкротств SVB и Signature Bank.