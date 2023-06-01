СМИ: на Украине хотят повысить цены на электроэнергию для бизнеса

По данным агентства РБК-Украина, комиссия, занимающаяся государственным регулированием энергетики и коммунальных услуг Украины приняла решение отменить действующие предельные цены с 1 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинские власти хотят поднять цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июля вслед за повышением тарифов для населения. Об этом в среду сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По его данным, комиссия, занимающаяся государственным регулированием энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла в среду решение отменить действующие предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июля. Тогда будут введены новые предельные цены, которые будут выше нынешних.

Правительство Украины одобрило во вторник постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 июня. Новый тариф будет составлять 2,64 гривны ($0,07) за кВт∙ч. На Украине до сих пор действовал льготный тариф, по которому население платит 1,44 гривны ($0,04) за кВт∙ч, если потребляется менее 250 кВт∙ч в месяц, и 1,68 гривны ($0,05) за кВт∙ч, если потребляется более 250 кВт∙ч в месяц. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что повышение тарифов для населения необходимо для выживания энергосистемы страны.