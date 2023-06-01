Костромская область будет сотрудничать с Меловским районом ЛНР

Соответствующее соглашение регионы подписали 31 мая

КОСТРОМА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Костромской области готовы сотрудничать в сфере экономики, сельского хозяйства, образования и здравоохранения с Меловским районом Луганской Народной Республики, соответствующее соглашение было подписано в среду, сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Документ о социально-экономическом сотрудничестве подписали первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев и и. о. главы Меловского района Луганской Народной Республики Олег Савченко. Соглашение направлено на взаимодействие в сферах торговли и экономики, промышленного производства, агропромышленного комплекса, образования, молодежной политики, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения, трудовых отношений, развития спорта, культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о развитии фармацевтической базы. Костромская область готова принять участие в оказании медицинской помощи жителям Меловского района. Также регион поможет в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Мы пониманием важность для нашего региона и для Меловского района нашей совместной работы. Экономика Меловского района уже интегрирована в экономику Российской Федерации, но мы будем стараться, чтобы эта интеграция была еще более глубокой, у нас много точек соприкосновения. В Костромской области развивается животноводство, и наши сельхозтоваропроизводители будут заинтересованы в ваших кормах. Нашим производителям пиломатериалов, ламината, фанеры будет интересно работать как с предпринимательским сообществом, так и с гражданами Меловского района", - цитирует пресс-служба Афанасьева.

Он отметил, что Костромская область готова помочь и в административных вопросах - обучать и стажировать сотрудников. Также планируется совместная работа в сфере музейного и библиотечного обслуживания, организация гастролей концертных коллективов и театров.