Мишустин примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России"

Премьер-министр РФ посетит Горьковский автомобильный завод и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг приедет в Нижний Новгород, где примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

Как сообщала пресс-служба кабмина, Мишустин выступит на пленарной сессии, посвященной цифровой независимости отечественной промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний.

Кроме того, он посетит Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) и проведет встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В мероприятиях рабочей поездки примут участие вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

О конференции

Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в этом году проходит с 31 мая по 2 июня в конгрессно-выставочном центре "Нижегородская ярмарка".

ЦИПР - деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших в области цифровой экономики в РФ. На протяжении многих лет оно выступает ключевой площадкой для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". Мероприятие объединяет представителей цифровой отрасли России для диалога и ставит своей целью продвижение отечественных решений.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.

Горьковский автомобильный завод

ГАЗ - ведущий производитель коммерческого транспорта в России. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, медицинских и школьных учреждений. ГАЗ является ключевым предприятием холдинга, объединяющего крупнейшие предприятия России, выпускающие грузовики, автобусы, двигатели и автокомпоненты.