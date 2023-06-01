В Россию вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Под ограничение подпадают и безникотиновые устройства

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и ужесточении правил оборота этих устройств вступил в силу в России 1 июня.

Электронные системы доставки никотина (электронные сигареты, вейпы) - электронные ингаляционные устройства, нагревательный элемент которых превращает в аэрозоль специальную жидкость, как правило, содержащую никотин и ароматические добавки. Подписанный закон подразумевает запрет продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе безникотиновых.

Кроме того, согласно закону, с 1 июня устройства потребления никотинсодержащей продукции можно приобрести только в магазинах и павильонах. Торговля ими на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов запрещена. Не допускается выкладка и демонстрация таких устройств в торговом объекте, за исключением случаев, когда покупатель просит показать товар после ознакомления с перечнем продаваемой продукции. В целях сокращения спроса на подобные устройства вводится запрет на применение скидок с цены вейпов любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним стал наиболее важным из рассмотренных Госдумой в апреле. Он отмечал, что защитить здоровье детей неоднократно просили родители и учителя. По словам Володина, в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.

Также ужесточено наказание за приобщение несовершеннолетних к курению. Максимальный штраф за продажу соответствующих устройств и товаров возрастет до 600 тыс. рублей.