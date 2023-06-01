Российский страховой сертификат "Зеленая карта" больше не действует в ЕС

Теперь водителям будет необходимо приобретать на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны, сообщил Российский союз автостраховщиков

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать на территории Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. В связи с этим для передвижения по указанным территориям после 31 мая 2023 года на транспортных средствах, зарегистрированных в России, водителям необходимо будет приобрести на пунктах пропуска полис приграничного страхования соответствующей страны, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Так, с 1 июня 2023 года прекращается действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с бюро и союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, а также Швейцарии и Великобритании, положениями которых предусмотрено взаимное признание страховых сертификатов "Зеленая карта".

Для поездок в другие страны системы, в том числе в Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Сербию и Турцию российские "Зеленые карты" действуют без ограничений.

"Зеленые карты" Евросоюза, Швейцарии и Великобритании также перестают действовать на территории России с 1 июня. Для передвижения по территории РФ на транспортных средствах, зарегистрированных в Евросоюзе, Швейцарии и Великобритании, водителям необходимо приобрести российский полис ОСАГО. "Российские страховые организации - члены бюро "Зеленая карта" не имеют права выдавать для поездок в эти страны сертификаты со сроком действия после 31 мая 2023 года. Ограничений по выдаче карт для поездок в другие страны системы нет", - подчеркнули в РСА.

Претензии потерпевших по ДТП, произошедшим в странах ЕС до 1 июня 2023 года, подлежат урегулированию в стандартном порядке.