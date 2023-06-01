ЦБ России повысил для банков нормативы обязательных резервов

Центробанк увеличил до 6% для всех банков нормативы резервов по всем категориям обязательств в иностранной валюте

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России с 1 июня повысил для банков нормативы обязательных резервов в рублях и дружественных валютах на 0,5 процентного пункта (п. п.), в недружественных валютах - на 1 п. п. Такая мера направлена на сохранение тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций.

Так, на 0,5 п. п. (до 4,5%) повышены нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Также на 0,5 п. п. (до 6%) для всех банков увеличены нормативы резервов по всем категориям обязательств в иностранной валюте (за исключением обязательств в валютах недружественных стран). Нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран возросли на 1 п. п., до 8,5%.

При этом норматив обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в рублях для банков с базовой лицензией остался без изменения - на уровне 1%.

ЦБ РФ 1 апреля установил для банков дифференцированные нормативы обязательных резервов в зависимости от вида валюты. Регулятор пояснял, что мера направлена на изменение структуры валютных пассивов банков в пользу валют дружественных стран, а также на сохранение условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов.