Для детей от 10 до 17 лет начала действовать скидка на железнодорожные поездки по РФ летом

В РЖД пояснили, что тариф снизили на 50%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Скидка в 50% начинает действовать для детей от 10 до 17 лет на путешествия по России на поездах дальнего следования с 1 июня по 31 августа. Сниженный тариф действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего следования, некоторых "Ласточках", а также в двухэтажных купейных вагонах.

"Скидка 50% предоставляется только от стоимости проезда, плата за пользование комплектом постельного белья взимается в полном объеме (при проезде в двухэтажных купейных вагонах дополнительно взимается стоимость комплекса сервисных услуг). Скидка не предоставляется в скоростных и высокоскоростных поездах", - пояснили в РЖД.

В летний период планируется перевезти более 620 тыс. детей в составе организованных групп. Для таких перевозок сформировали 14 составов из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения и системами кондиционирования воздуха.

Кроме того, прорабатывается вопрос организации комбинированных маршрутов следования детских групп из-за высокой нагрузки на железнодорожную сеть. Детские группы смогут из южных аэропортов РФ проследовать на Черноморское побережье железнодорожным транспортом.

В РЖД сообщили, что холдинг проводит такую акцию уже восьмой год подряд. В летний сезон 2022 года 50%-ой скидкой на поезда дальнего следования воспользовались более 3,1 млн пассажиров, что на 25,6% больше уровня 2021 года.

РЖД сообщали ТАСС, что скидка на летний период распространяется на детей и из новых регионов России. При посадке пассажирам будет необходимо предоставить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретен проездной документ (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении). Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс", осуществляющий перевозки внутри России, в том числе и в Крым, сообщил ТАСС, что также на летний период на путешествия детей от 10 до 17 лет действует 50%-ая скидка.

"Учащиеся в возрасте от десяти до семнадцати лет включительно могут проехать в наших поездах со скидкой 50%, но не во всех вагонах. Летом - с 1 июня по 31 августа - только в плацкартных, а в остальные даты еще и в двухэтажных купейных. Осенью, зимой и весной нужна справка из школы, летом проезд разрешен без справки", - пояснили в ГСЭ.

Железнодорожные скидки на путешествия для детей

В РЖД напомнили, что на постоянной основе действует "детский тариф" для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного "взрослого" тарифа, а дети в возрасте до 5 лет путешествуют бесплатно (при условии, что они не занимают отдельное место).

В ГСЭ отметили, что для детей в возрасте до пяти лет на поездах "Таврия", которые курсируют между Крымским полуостровом и основной частью РФ, проезд бесплатный, если ребенок не занимает отдельного место. По детскому тарифу детям с 5 до 10 лет можно купить билет, из которого оплачивается около 35% от стоимости взрослого тарифа.