Покупка валюты для сделок с уходящими нерезидентами не сможет превышать $1 млрд в месяц

Эксперты отмечают, что такой механизм нужен для снижения волатильности на валютном рынке

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Начиная с 1 июня в России устанавливается месячный лимит в $1 млрд на покупку резидентами валюты внутри страны для проведения сделок с уходящими иностранными компаниями. Соответствующее поручение правительству РФ и Банку России в мае дал президент Владимир Путин.

Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты, механизм необходим для снижения волатильности на валютном рынке. Ранее, весной этого года, ввиду выкупа активов у покидающих Россию нерезидентов произошел резкий скачок спроса на валюту и, соответственно, ослабление курса рубля. "Подобный случай имел место в начале апреля, когда "Новатэк" выкупал у Shell долю в проекте "Сахалин-2". Разрешение президента РФ было получено 4 апреля, сумма сделки составила 95 млрд рублей ($1,2 млрд). Средства должны были быть перечислены на зарубежный счет, то есть перевод осуществлялся в долларах. С 4 по 10 апреля рубль ослаб на 4,35% - с 78,7 до 82 рублей", - пояснила аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

Подобные колебания снижают предсказуемость валютного курса и приводят к росту цен на товары, связанные с импортом или экспортом, что способствует росту инфляции, считают эксперты. "Поэтому ЦБ РФ и Минфин начали разрабатывать механизмы квотирования. Теперь покупка валюты на внутреннем рынке под сделки выкупа активов будет ограничена объемом $1 млрд в месяц, или $12 млрд в год (около $50 млн в день). То есть с июня не будет крупных операций по покупке валюты на открытом рынке Московской биржи", - также добавил аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Как отреагирует рубль

Мнения опрошенных ТАСС аналитиков касательно влияния установленного лимита на укрепление рубля разделились - часть из них полагают, что на его стоимость ограничение не повлияет, а лишь сгладит эффект от вывода денег со стороны уходящих из РФ зарубежных компаний. "Лимит предотвратит резкое ослабление рубля и будет способствовать более плавной нисходящей динамике курса. Однако объем таких сделок вряд ли уменьшится, хотя ранее другим указом президент ввел возможность принудительного перевода таких компаний под временное российское управление, сделав это с немецкой Uniper и финской Fortum", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что влияние на среднесрочную динамику курса скорее оказывает не лимит, а количество и величина одобренных правительственной комиссией заявок на сделки с нерезидентами. "В момент, когда заявка одобрена, общий дополнительный спрос на валюту примерно понятен - и будет, так или иначе, реализован. Если разрешения не будут выдаваться, потолок покупок автоматически будет не задействован", - пояснил он.

При этом сдерживать выход компаний, а, значит, и спрос на валюту, может требование о величине дисконта цены, а также обязательный взнос в бюджет, недавно введенный для подобных операций.

"Одобрение комиссией выхода западных компаний из российского бизнеса возможен только в случае "добровольного" внесения в бюджет определенной суммы. Так как бюджет РФ 2023 года предполагает существенный дефицит, то, скорее всего, шансы на получение разрешений будут высокими в тех случаях, которые будут положительно сказываться на уменьшении этого дефицита", - сказала Беляева, добавив, что так или иначе после введения лимитов сроки ухода иностранных компаний из России неминуемо увеличатся.

Эксперты упомянули, что вводимые лимиты предусматривают перечень исключений, в которых их возможно превышать. В такой перечень могут попасть компании из стратегических секторов экономики, предположил аналитик УК "Альфа-капитал" Александр Джиоев. "В этом случае переход прав собственности к резидентам выглядит приоритетнее краткосрочного ослабления рубля", - добавил он.

Аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин считает, что расширение лимитов возможно лишь в ситуации излишнего укрепления курса рубля на валютном рынке, как это было летом 2022 года.

Аналитик "Цифра брокер" Даниил Болотских рассказал, что ждет укрепления рубля после 1 июня, так как устанавливаемый лимит значительно ниже месячного оборота торгов в долларе на российском рынке. "По данным Мосбиржи, за прошедшие три месяца месячный оборот торгов в долларе с расчетами сегодня и завтра составляет около $30 млрд. В мае уже наторговали долларом на $26,5 млрд. Месячный лимит в $1 млрд не превышает 4% от общего объема торгов долларом на бирже, а это значит, покупки доллара могут существенно сократиться", - пояснил он, добавив, что с учетом восстановления экспорта этой весной и последующей продажей валютной выручки рубль может укрепиться до диапазона 74-76 рублей в начале-середине июня.