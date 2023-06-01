Срок подачи документов для подтверждения аккредитации IT-компаний истекает 1 июня

Минцифры России сообщили, что по состоянию на 23 мая заявку отправили лишь 20% из тех, кого касается требование

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Срок подачи документов, которые подтверждают аккредитацию IT-компаний от Минцифры России, истекает 1 июня (включительно), не успевшие предоставить их могут лишиться аккредитации. Как сообщали ранее в министерстве, по состоянию на 23 мая, отправили заявку лишь 20% из тех, кого касается требование.

Проверка всех поданных заявлений будет идти до 1 июля, итоговое решение ожидается до 21 июля. Компании будут уведомлены при обнаружении несоответствий в заявлениях.

Из 22 тыс. IT-компаний, присутствующих в реестре, должны подтвердить аккредитацию 10,8 тыс., но на конец мая сделали это только 2 тыс. Остальные (свыше 11 тыс.) пользуются льготами и не должны подтверждать аккредитацию.

Для удобства организаций Минцифры запустило чат-бот в мессенджере Telegram, в котором можно проверить, получила ли ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны (необходимо для аккредитации). Для осуществления проверки необходимо ввести ИНН организации, после этого можно будет увидеть, были ли направлены документы на раскрытие налоговой тайны.