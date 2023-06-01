ЦБ России ввел новые меры по ограничению высокорискованной ипотеки

Банк РФ обязал кредитные организации применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк России ужесточил требования к банкам по применению надбавок к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов. Соответствующее указание регулятора вступило в силу с 1 июня.

В частности, документом были уточнены условия, при которых не будут применяться надбавки к коэффициентам риска в рамках льготных ипотечных программ. С 1 июня по кредитам с господдержкой заемщикам с показателем долговой нагрузки не выше 60% надбавки могут не применяться, если первоначальный взнос по такой ипотеке составляет не менее 20%. А с 1 января 2024 года - не менее 30%.

Кроме того, регулятор обязал кредитные организации применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию. При этом кредитные организации смогут выбрать самостоятельно, считать ли год с момента получения разрешения на ввод дома или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту.

В ЦБ отмечали, что меры направлены на то, чтобы управлять качеством предоставляемых банками ипотечных кредитов и ограничить рискованные практики. В регуляторе подчеркивали, что не устанавливают требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки.

"Банк России не ограничивает напрямую уровень минимального взноса в ипотеке, но устанавливает повышенные требования к резервированию/капиталу для таких ссуд, что формирует дополнительные расходы для кредиторов. Различия в подходах были и ранее", - пояснил ТАСС новацию регулятора директор департамента розничных рисков банка "Зенит" Александр Шорников.

Эксперт отметил, что с учетом большего кредитного риска, банки сами постепенно ужесточают условия продуктов в части взноса, либо вводят в продуктах надбавки к ставке за низкий первоначальный взнос, до 20%. В программах господдержки также анонсировано постепенное ужесточение требований к первоначальному взносу, напомнил он.

Некоторые СМИ сообщали, что с 1 июня Банк России якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%. Но эту информацию опроверг Банк России.