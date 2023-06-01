Счетная палата выявила отставание в стройках по контрактам "Единого заказчика"

Основная причина - нарушений условий договоров подрядчиками

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Счетная палата выявила серьезное отставание в строительстве и реконструкции объектов по контрактам публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" из-за нарушений условий договоров подрядчиками. Такой вывод сделали аудиторы по итогам проверки исполнения бюджета компанией в 2022 году, говорится в материалах палаты.

"Несмотря на высокий уровень авансирования, темпы строительства и ввода объектов остаются низкими. Так, из 148 объектов, предусмотренных программой деятельности компании на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сроки ввода увеличились по 81 объекту от 1 года до 4 лет. Основная причина - нарушение подрядными организациями существенных условий контрактов", - говорится в материалах Счетной палаты.

Сверх этого из 20 объектов, которые должны были быть введены в эксплуатацию по федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в 2022 году, были сданы только 11, - из них 7 должны были быть введены еще в 2021 году.

По данным аудиторов, в 2022 году расходы "Единого заказчика в сфере строительства" на строительство 119 объектов в рамках ФАИП составили 48,4 млрд рублей. "Из них 37,7 млрд - это авансовые платежи. При этом объем принятых работ составил только 10,7 млрд рублей или 28% от объема выданных авансов", - подчеркнул аудитор.

Дебиторская задолженность компании по объектам ФАИП выросла почти в 3 раза по итогам 2022 года на 34 млрд рублей и составила 51,3 млрд рублей. Около 50% от этой суммы или 24,1 млрд рублей - авансы по 7 объектам. Так, например, дебиторская задолженность по Консерватории имени Римского-Корсакова за 2022 год увеличилась более чем на 6 млрд рублей и составила 9,5 млрд рублей. "Это почти половина сметной стоимости объекта. При этом техническая готовность составляет всего 9,1%, хотя объект реализуется с 2012 года", - отметил аудитор.

В Счетной палате добавили, что число брошенных объектов незавершенного строительства за 2022 год выросло с двух до шести объектов. Основными причинами приостановки строек аудиторы считают отсутствие финансирования и необходимость значительно скорректировать проектную документацию.