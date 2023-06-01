Минторг США решил продлить на год приостановку действия пошлин на импорт стали с Украины

Американский министр торговли Джина Раймондо отметила, что Соединенные Штаты в течение последнего года обеспечивали наличие крайне необходимого рынка сбыта

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США приняло решение продлить на один год приостановку действия введенных предыдущим американским президентом Дональдом Трампом таможенных пошлин на украинскую сталь. Об этом говорится в опубликованном в среду письменном заявлении министра торговли США Джины Раймондо.

Как она отметила, Соединенные Штаты "продлят на один год временную приостановку действия пошлин на украинскую сталь". По мнению министра, "в течение последнего года США обеспечивали наличие крайне необходимого рынка [сбыта] для стали, которую может экспортировать Украина".

Действие этих мер было приостановлено на год в мае 2022 года. Администрация США тогда подчеркнула, что такой шаг "поддержит одну из важнейших отраслей промышленности Украины", которая "имеет уникальное значение для экономической мощи страны".