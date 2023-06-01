Reuters: в США разрешат компании General Electric производить авиадвигатели в Индии

По данным агентства, детали договоренностей должны получить одобрение Конгресса

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американские власти намерены разрешить компании General Electric (GE) производство реактивных авиадвигателей в Индии для ее военных самолетов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По словам его источников, об этом соглашении, как ожидается, объявит американский президент Джо Байден во время визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди 22 июня. Детали договоренностей пока окончательно не согласованы. Они еще должны получить одобрение Конгресса США.

В публикации отмечается, что индийская государственная аэрокосмическая и оборонная компания Hindustan Aeronautics ранее заявляла о планах использовать для выпуска военных самолетов 414 двигателей производства GE. Как констатируется в публикации, Нью-Дели добивается передачи Индии технологий производства авиадвигателей.

Пентагон 18 мая заявил, что совместное производство США и Индией реактивных двигателей, дальнобойной артиллерии и боевых машин пехоты позволило бы значительно укрепить связи между военно-промышленными комплексами Вашингтона и Нью-Дели. В ведомстве отмечали, что первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс ранее в тот же день встретилась в Пентагоне с государственным министром обороны Индии Гиридхаром Араманом. Они обсудили "приоритеты в укреплении оборонного партнерства" двух стран, в том числе путем наращивания "сотрудничества в военно-промышленной сфере".

Многие американские должностные лица в последние месяцы заявляли о настрое на наращивание сотрудничества с Индией в военно-технической сфере. Они подчеркивали, что рассчитывают убедить Нью-Дели ограничить закупки вооружений у Москвы. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отмечала, что затрагивала этот вопрос на консультациях с индийскими коллегами.

Как заявил ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, Нью-Дели приобретает вооружения у нескольких зарубежных поставщиков, включая Россию, исходя из национальных интересов. По его словам, вопрос о том, где Индия получает военную технику, не меняется в связи с геополитическими изменениями.