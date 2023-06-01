1 июня, 00:08

Toyota инвестирует $2,1 млрд в производство батарей для электромобилей в США

По данным автоконцерна, их будут создавать на предприятии в Северной Каролине

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Toyota решил выделить инвестиции в размере 290 млрд иен (около $2,1 млрд), направленные на обеспечение выпуска батарей для электромобилей в США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте автоконцерна.

Ожидается, что производство будет осуществляться на предприятии Toyota в штате Северная Каролина. Соответствующая продукция будет использоваться с 2025 года для выпуска электромобилей на заводе автоконцерна в штате Кентукки.

Вице-президент Toyota Хироки Накадзима 7 апреля объявил, что автоконцерн рассчитывает к 2026 году разработать 10 новых моделей электромобилей. Объем продаж составит 1,5 млн машин в год. 

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