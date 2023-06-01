Около 40% опрошенных россиян дают детям не более одной тысячи рублей в месяц

Еще 19% респондентов заявили, что не дают деньги детям

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 40% из опрошенных россиян дают детям на карманные расходы не более одной тысячи рублей в месяц, еще 21% респондентов готовы выделить до трех тысяч рублей в месяц, показал проведенный "Почта банком" опрос (имеется в распоряжении ТАСС).

Так, 40% опрошенных россиян выделяют на детские карманные расходы не более одной тысячи рублей, еще 21% регулярно дают детям от одной до трех тысяч рублей, а 10% - от трех до пяти тысяч рублей, столько же опрошенных готовы отдать более пяти тысяч рублей. Оставшиеся 19% россиян заявили, что не дают деньги детям.

Кроме того, 56% опрошенных сообщили, что у их ребенка есть своя банковская карта. При этом 37% из них оформили ее прежде всего для того, чтобы ребенок учился самостоятельности, еще 30% - чтобы он научился грамотно обращаться с деньгами, а 11% - чтобы ребенок не просил каждый раз наличные у родителей, и 9% - потому что ребенок сам попросил об этом. Еще 13% родителей, оформивших банковскую карту детям, назвали другие причины. Это контроль детских трат, удобство удаленного пополнения в случае непредвиденных ситуаций и возможность оформить ее бесплатно.

Чтобы контролировать траты по детской банковской карте, 54% родителей пополняют ее лишь на определенную сумму, 9% - устанавливают ежедневный или ежемесячный лимит на операции по ней, 7% - ставят ограничения на покупки в интернете, 3% - ограничивают выдачу наличных в банкоматах. 18% опрошенных вовсе не контролирует траты детей по банковской карте. Еще 9% опрошенных назвали свои методы контроля: самостоятельное отслеживание детских трат через приложение, воспитательные беседы в случае превышения трат.

Что касается тех, кто не оформил своему ребенку банковскую карту, то 33% признаются, что у них нет такой необходимости, 12% боятся ее возможной потери ребенком, еще 10% опасаются, что он таким образом не будет понимать ценность денег, а 8% беспокоятся о мошенничестве. Еще 37% родителей назвали другие причины: либо еще не успели этого сделать, либо ребенок еще мал для того, чтобы иметь собственную банковскую карту.

При этом половина опрошенных (54%) признались, что самостоятельно обучают своих детей финансовой грамотности и кибербезопасности. А 11% отметили, что их детей учат этому в школе, 15% - что дети учатся этому сами, используя банковскую карту. В свою очередь, 5% родителей заявили, что их дети изучают финансовую грамотность из интернета и специальной литературы, 2% - с помощью друзей и знакомых. Еще 13% опрошенных родителей признались, что их дети не знакомы с этой темой.

В опросе, проведенном "Почта банком", приняли участие около 1,6 тыс. человек в возрасте от 25 до 60 лет из разных регионов страны.