В Lloyd's заявили о вреде новых санкций против РФ для системы морских перевозок

Глава направления морского и авиационного страхования британского страхового рынка Lloyd's of London Нил Робертс отметил, что "есть компании, которые готовы перевозить российскую нефть, какова бы ни была ее цена"

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Введение новых санкций, ограничивающих перевозки российской нефти по морю, едва ли скажется на проводимой Москвой политике, однако навредит системе морских перевозок. С такой оценкой в статье, размещенной в LinkedIn, выступил Нил Робертс, возглавляющий направление морского и авиационного страхования британского страхового рынка Lloyd's of London.

"Исходя из опыта последних 15 месяцев, объявление об очередном пакете мер против морских перевозок и тех, кто помогает [России] их осуществлять, вряд ли изменит стратегическую ситуацию и лишь сильнее подрубит сук, на котором держится легальная мировая система поставок по морю", - указал Робертс, выразив сомнения в том, что санкционная политика на этом направлении заставит Россию как-либо изменить свой курс.

"Как в прошлом, так и в настоящем можно найти примеры стран, которые преследовали собственные интересы вместо того, чтобы соблюдать ограничительные финансовые меры, навязанные кем-то далеким, поэтому неудивительно, что в результате мы имеем дело с обходом санкций. Есть компании, которые готовы перевозить российскую нефть, какова бы ни была ее цена", - считает Робертс.

По словам представителя Lloyd's, проблемы, связанные с "обоюдоострой природой санкций", в будущем будут проявляться все острее, а при отсутствии всеобщей поддержки ограничительных мер Западу необходимо искать новые инструменты и действовать более избирательно.

"Отрасль морских перевозок, которая оказалась опутана паутиной сложностей, устойчива только до определенного предела и очень хотела бы, чтобы ее заверили в том, что существует и план Б", - отметил он.