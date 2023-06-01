Льготники получат скидку до 50% на оплату счета за ЖКУ

В Минстрое отметили, что нововведение окажет благоприятное влияние на сокращение задолженности

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россияне, имеющие льготы, смогут платить за ЖКУ на 30-50% меньше, чем остальные граждане. Об этом в четверг рассказали "Известиям" в Минстрое РФ.

"С учетом соблюдения принципа адресности расходования бюджетных средств предполагается, что гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30-50% меньше их стоимости (в зависимости от льготной категории). Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом и при осуществлении оплаты попадать в реестр для последующего взаиморасчета государства с поставщиком услуги", - сообщили в Минстрое.

В министерстве уточнили, что денежные средства теперь будут направляться на счет поставщика услуг, а не потребителю как сейчас. В свою очередь граждане РФ смогут получать от государства помощь в момент произведения оплаты жилищно-коммунальные услуг. Сервис заработает не ранее 2024 года, отметили в ведомстве. Скидки по оплате ЖКХ будут доступны федеральным льготникам, например, ветеранам ВОВ, инвалидам, ветеранам труда.

Нововведение окажет благоприятное влияние на сокращение задолженности за ЖКУ, отметили в Минстрое.