Японские рыбаки приступили к добыче морской капусты у южной части Курил

По информации Kyodo, промысел начали в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле Москвой и Токио

ТОКИО, 1 июня. /ТАСС/. Японские рыбаки в четверг начали добычу морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Добыча началась в соответствии с соглашением, достигнутым в апреле властями России и Японии. В нынешнем году японские промысловики заплатили компенсацию за вылов в размере 82,5 млн иен (порядка $590 тыс.), к промыслу с 1 июня по 30 сентября допущены 204 рыболовецкие шхуны. Квота на вылов составила 3 081 тонну морской капусты.

Район Сигнального, расположенного всего в 3,7 км от японского берега, был после Второй мировой войны первой и долгое время единственной зоной двустороннего экономического сотрудничества в южной части Курильских островов. Японские рыбаки поначалу самовольно пробирались туда за морской капустой, что приводило к постоянным инцидентам с советскими пограничниками, включая аресты и конфискацию браконьерских судов. В связи с этим в 1963 году подписали соглашение о легальном промысле у Сигнального.