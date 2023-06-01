В РФ планируют запустить проект по досудебному рассмотрению претензий банков к должнику

Главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин сообщил, что у большого количества граждан есть обязательства перед несколькими банками

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Аппарат финансового омбудсмена планирует запустить пилотный проект, в ходе которого претензии банков к должникам будут рассматриваться в досудебном порядке. Об этом в четверг в интервью "Известиям" рассказал главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин.

"В ближайшее время планируем запустить пилот по рассмотрению в медиационном досудебном порядке претензий банков к потребителю, к чему призывал Верховный суд. Это достаточно революционные изменения для института финуполномоченного, но мы будем этим заниматься", - сказал Воронин.

Он сообщил, что достаточно большое количество граждан имеют обязательства перед несколькими банками. Если такой гражданин начинает просрочивать платежи по долгу, то кредиторы не могут договориться между собой. Для решения ситуации им необходим арбитр, который бы помог им прийти к единому решению.

Финомбудсмен также добавил, что банки сами вынесли предложение, чтобы таким арбитром выступил финуполномоченный. "Но обращаться к нам изначально будет сам человек, заинтересованный в реструктуризации своей задолженности", - подчеркнул он.

Пилот планируется провести до конца года, отметил Воронин. В нем будут участвовать Сбербанк и некоторые другие банки, с которыми еще ведутся переговоры.