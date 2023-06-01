Треть опрошенных россиян не доверяет заявлениям об экологичности товаров

Согласно результатам исследования Аналитического центра НАФИ и Экологического союза, потребители чаще всего определяют экологичность по составу продукта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Среди россиян растет готовность покупать экологичные товары, однако треть населения не доверяет производителям и скептично относится к заявлениям об экологичности товаров. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ и Экологического союза, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Пятая часть жителей крупных городов России (20%) отдает предпочтение экологичным товарам, если цена таких товаров их устраивает. Чаще всего экологичность товара потребители определяют по составу продукта. Люди изучают данные на этикетке и проверяют, нет ли в составе вредных веществ. Товар без вредных веществ, по мнению 71% опрошенных, является экологичным. Каждый второй (52%) относит к экотоварам те продукты, на которых есть соответствующий знак - экомаркировка. Чаще всего на такие эмблемы смотрят женщины (55% против 49% мужчин) и россияне, оценивающие свое материальное положение как отличное (58%)", - говорится в исследовании.

Третьим по степени распространенности критерием отнесения товара к экологичному является его название - есть ли в нем слово "экологичный" или приставка "эко". Этот индикатор берут во внимание 42% участников исследования. В меньшей степени потребители соотносят экотовары с оформлением упаковки (наличие зеленого цвета, изображения элементов природы - 23%), а также с самим производителем (насколько это известный бренд и позиционируется ли он как экологичный - 18%).

При этом большинство жителей российских городов-миллионников (87%) знают о существовании специальной экологической маркировки товаров и продукции. Так, 68% опрошенных знают и встречали такую маркировку непосредственно на товарах. 19% знают, но не видели ее на продукции в магазинах. Среди тех, кто не только наслышан, но и наглядно знаком с экомаркировкой, больше жителей Москвы и Санкт-Петербурга (72% и 76% соответственно). Также осведомленность о маркировке выше среди женщин (70% против 65% мужчин), людей с высшим образованием (70%) и специалистов (74%). Если говорить об узнаваемости экомаркировок, которые присваиваются аккредитованными на государственном уровне органами по сертификации, то маркировку "Листок жизни" встречали 34% жителей крупных российских городов, а маркировку "Органик" - 58%.

В то же время не знают об экомаркировке 13% жителей российских городов-миллионников. Прежде всего, это жители Нижнего Новгорода, Челябинска (по 26%) и Уфы (23%), мужчины (15% против 11% среди женщин), опрошенные со средним специальным образованием (16%) и низким уровнем дохода (24%). По мнению большинства потребителей (65%), за тем, какой товар может быть признан экологичным, а какой нет, должно следить государство. При этом 20% опрошенных готовы делегировать эту функцию общественным экологическим организациям. Каждый десятый (11%) считает, что производители могут маркировать товары и позиционировать их в качестве экологичных самостоятельно.

Барьеры для экотоваров

Несмотря на то, что только 20% потребителей ориентируются на экологичность при выборе товара, готовность отдавать предпочтение такой продукции в три раза выше. Так, 66% жителей крупных городов заявляют, что при отсутствии барьеров готовы будут в первую очередь покупать товары с экомаркировкой. Главными причинами, которые сегодня останавливают их от покупки экологичных товаров, входят: цена (40% опрошенных считают, что экотовары стоят дороже), недоверие экомаркировке (32% считают, что знак экологичности может поставить на свою продукцию любой производитель), недостаточная информированность (30% заявляют, что на упаковках встречается много разных непонятных знаков), недоверие контролю (28% опрошенных не верят в возможность независимой оценки), недоступность товаров (17% считают, что экотовары не продаются в магазинах, которые они посещают).

"По результатам наших исследований, за последние полтора года мы видим усиливающийся тренд на рациональное потребление и экологическую осознанность россиян. И наличие специальных знаков, подтверждающих экологичность товара, могло бы помочь покупателям сориентироваться в огромном ассортименте товаров и продуктов. В целом уровень осведомленности о специальных знаках, подтверждающих экологичность товаров и продуктов, а также уровень готовности к их покупке довольно высокий среди жителей крупных городов, однако доверие к таким специальным знакам пока остается на низком уровне и служит серьезным барьером к выбору маркированной продукции. Важно уделять больше внимания информированию россиян об официальных знаках экомаркировки товаров и продуктов, а также о механизмах присвоения таких знаков, чтобы повысить к ним доверие. Несомненно, при выполнении данных условий спрос на товары и продукты, имеющие экомаркировку, будет постепенно расти", - заявила исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова, чьи слова приводятся в исследовании.

Всероссийский опрос проведен на собственной исследовательской платформе Аналитического центра НАФИ "Тет-о-твет" в мае 2023 года. Опрошены 1,5 тыс. человек от 18 лет и старше, проживающие в городах-миллионниках.