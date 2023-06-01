Доля параллельного импорта на авторынке России в 2023 году не превысит 15%

За первые четыре месяца этого года зарегистрировали более 28 тыс. автомобилей, ввезенных в РФ по схеме параллельного импорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля параллельного импорта на российском авторынке по итогам 2023 года не превысит 15%, говорится в исследовании "Открытие авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

Так, в январе и феврале доля регистраций транспортных средств, ввезенных по параллельному импорту, составила 9,7% и 5,6% соответственно. В марте показатель вырос до 10,3%, а в апреле - до 10,7%.

"Эксперты "Открытие авто" и компания "Автомаркетолог" оценили динамику регистраций ТС (легковые автомобили, легкие коммерческие авто и пикапы), ввезенных в страну по схеме параллельного импорта за январь-апрель 2023 года. Несмотря на ежемесячный рост объемов, вряд ли параллельный импорт составит серьезную конкуренцию официальному рынку, а его доля, скорее всего, не превысит 15% от всего авторетейла по итогам года", - отмечают эксперты "Открытия авто".

При этом число регистраций ввезенных по параллельному импорту авто стабильно растет с начала этого года. Так, в январе показатель составил 5,096 тыс. авто, в феврале - 6,067 тыс. (+19%), а в марте и апреле - 8,107 тыс. (+34) и 8,817 тыс. (+9) соответственно. Всего за первые четыре месяца 2023 года было зарегистрировано чуть больше 28 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта.

"Главными факторами, определяющими рост количества регистрации ТС, ввезенных по параллельному импорту, стали дефицит предложения на рынке новых автомобилей, особенно в категории премиальных авто, а также увеличение активности дилерских компаний в этой сфере. Дилеры организуют процесс ввоза все более эффективно, занимаются этим системно и предлагают гарантию на ввезенные авто", - поясняет генеральный директор "Автомаркетолога" Олег Мосеев.

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В топ-5 брендов автомобилей, ввезенных в страну по параллельному импорту, по итогам января - апреля вошли Toyota (почти 5,8 тыс. авто), Hyundai (2,3 тыс.), BMW (2,3 тыс.), Mercedes (2,26 тыс.) и Mitsubishi (2,1 тыс.).

Также большой объем регистраций приходится на автомобили SUV-сегмента. Так, в апреле этого года в России было зарегистрировано чуть более 5,7 тыс. внедорожников и кроссоверов, что составило 65% ТС, импортированных по параллельному каналу поставок.

"Количество "чистых" электромобилей в структуре регистраций ТС, ввезенных по параллельному импорту, пока невелико (третье место и 6,2% от всех регистраций за апрель). Однако, как показывает статистика, число электромобилей стабильно растет на протяжении первых четырех месяцев 2023 года: с января по февраль их количество увеличилось с 272 до 339 автомобилей, а с марта по апрель - с 424 до 546 автомобилей", - указывают эксперты "Открытияя авто".