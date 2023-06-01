Bloomberg: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты

По данным агентства, состояние основателя компаний Tesla и SpaceX оценили в $192,3 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец компании Twitter, в среду вновь возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Согласно его данным, состояние Маска оценивается в $192,3 млрд.

Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, чье состояние оценивается в $186,6 млрд. Третью строчку в списке самых богатых людей планеты, по версии агентства, занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние насчитывает порядка $144 млрд.

Как указывает агентство, активы 51-летнего Маска увеличились более чем на $50 млрд в этом году во многом благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla.