Банк "Открытие" запустил трансграничные переводы в Турцию и Азербайджан

Максимальная сумма одной операции составляет 15 тыс. рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Банк "Открытие" начал проводить денежные переводы на счета и банковские карты физлиц в Турцию и Азербайджан. Максимальная сумма одной операции - 15 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Банк "Открытие" расширил список стран, доступных для переводов на счета и банковские карты зарубежных национальных платежных систем. Теперь клиенты в мобильном приложении и интернет-банке также могут отправить деньги физическим лицам в Турцию и Азербайджан", - сказали в пресс-службе.

В "Открытии" уточнили, что для перевода в Азербайджан клиенту необходимо знать номер банковской карты, в Турцию - номер банковского счета (IBAN). Максимальная сумма за одну операцию составляет 15 тыс. рублей. Средства зачисляются без комиссии.

С начала 2023 года клиенты банка "Открытие" получили возможность переводить средства на банковские карты национальных платежных систем стран СНГ: Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, напомнили в пресс-службе. За это время пользователи совершили более 15 тыс. транзакций на сумму свыше 70 млн рублей, уточнили в "Открытии".