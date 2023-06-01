Число жалоб финомбудсмену в 2022 году снизилось почти на 15%

Главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Юрий Воронин отметил, что причина этому не установлена

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество жалоб, поступивших главному финансовому уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг Юрию Воронину, сократилось на 15% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом в четверг в интервью "Известиям" рассказал финомбудсмен.

"В прошлом году в Службу финуполномоченного поступило 153 168 жалоб. Интересно, что это почти на 15% меньше, чем в 2021-м, когда было 179 911", - сообщил он.

По его словам, причина снижения количества претензий не установлена, но есть предположение, что заработал претензионный порядок, который и задумывался законодателями при создании закона о финуполномоченном. "Предполагалось, что служба должна стать "дамокловым мечом", который будет понуждать финорганизации договариваться с потребителями на претензионной стадии, чтобы не платить за рассмотрение обращений", - добавил Воронин, отметив, что данную гипотезу невозможно подтвердить из-за отсутствия статистики финорганизаций по количеству дел, рассмотренных на претензионной стадии.

Воронин также подчеркнул, что средний размер требований потребителя на фоне снижения числа обращений увеличился на 7,5%, до порядка 216 тыс. рублей, в отличие от 2021 года, когда было 200,7 тыс. рублей. Такая статистика получается исходя из стоимости услуг, которая, в свою очередь, зависит от размера требований.

В прошлом году в тройку лидеров по количеству обращений на 100 тыс. населения, с учетом новой методики, вошли Новосибирская область - 194 обращения, Краснодарский край - 174 и Республика Башкортостан - 160.