Гендиректор Wildberries заявила об отсутствии планов отменять платный возврат товаров

Татьяна Бакальчук отметила, что компания видит своим приоритетом соблюдение интересов всех сторон

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российский маркетплейс Wildberries не планирует отменять платный возврат товаров, так как эта функция позволяет соблюдать баланс интересов покупателей и продавцов. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в кулуарах форума "Неделя российского ретейла - 2023".

"Чтобы прям совсем отменить платный возврат, наверное, все-таки нет, потому что тогда нарушится баланс интересов", - сказала она.

Бакальчук отметила, что компания видит своим приоритетом соблюдение интересов всех сторон.

"С одной стороны, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер. С другой стороны, есть интересы продавцов платформы, которые страдают из-за многочисленных примерок и перевозок своего товара", - объяснила она.

На маркетплейсе с 2021 года действует программа ответственных покупок. По ней покупатели, которые возвращают мало вещей, не оплачивают услугу обратной транспортировки товаров. Это позволило ретейлеру за 2022 год снизить число бракованных вещей на 30% по сравнению с 2021 годом. В компании подчеркнули, что обратная транспортировка товаров с браком остается бесплатной.