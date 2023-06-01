Глава Wildberries призвала пресекать мошенничество в интернете на государственном уровне

Татьяна Бакальчук отметила, что ее компания планирует запустить обучение для предпринимателей и рассказывать им о способах продвижения, а также правилах создания карточек товара

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Интернет-мошенничество необходимо пресекать на государственном уровне, из-за отсутствия госрегулирования в этой сфере возникает множество проблем. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в кулуарах форума "Неделя российского ретейла - 2023".

"У нас никак не контролируется пока в стране мошенничество в интернет-сфере. Огромное количество нынешних проблем происходит и мошенничество в интернете расцветает как раз из-за того, что оно не регулируется. Мы бы хотели, чтобы государство с помощью отрасли занялось этой проблемой", - сказала она.

По словам Бакальчук, Wildberries планирует запустить обучение для предпринимателей и рассказывать бизнесу о способах продвижения, правилах создания карточек товара, развеивать мифы.

"С одной стороны, это хорошо, что большое количество людей рассказывают про то, как можно легко и быстро заработать на любом из маркетплейсов, а с другой стороны эта информация в 90% случаев не соответствует действительности", - резюмировала гендиректор маркетплейса.

В середине мая в Wildberries сообщали, что служба безопасности компании раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это могло нанести ущерб маркетплейсу на сумму порядка 650 млн рублей. В результате компания приняла решение заблокировать аккаунты 300 продавцов из-за подозрения в использовании серых схем. Позже маркетплейс сообщил, что по 60% из них принято решение разблокировать и возобновить сотрудничество.