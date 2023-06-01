С начала года состояние богатейших россиян выросло более чем на $18 млрд

Так, основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $5,87 млрд, передает Bloomberg

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $18,3 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла" Вагит Алекперов заработал $5,87 млрд, его состояние увеличилось до $21,2 млрд, а состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона увеличилось на $2,35 млрд, до $27 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время бывший вице-президент "Лукойл" Леонид Федун заработал $2,24 млрд, его состояние составляет $8,1 млрд.

Вместе с тем состояние бывшего бенефициара "Еврохима" Андрея Мельниченко уменьшилось на $1,53 млрд, до $11,6 млрд. Он заработал более $800 млн, основываясь, в частности, на имеющейся информации о дивидендах СУЭК и "Еврохима", купле-продаже долей в этих закрытых предприятиях. Мельниченко также получил более $500 млн от дивидендов и продажи акций публичных компаний до декабря 2017 года, свидетельствуют документы аналитической компании и данные Bloomberg. Стоимость денежных вложений и личных активов миллиардера частично основана на сообщениях местных СМИ и цифрах, предоставленных его представителями прессы.

Информационное агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.