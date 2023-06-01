"Удоканская медь" подала первую партию руды в рамках подготовки нового комбината

Объем производства конечной продукции комбината на Удокане в рамках первой очереди составит 135 тыс. тонн меди в год

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Компания "Удоканская медь" провела пуско-наладочные работы на корпусе крупного дробления на горно-металлургическом комбинате, готовя его к вводу в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении компании.

"На ГМК "Удокан" успешно провели пуско-наладочные работы "под нагрузкой" на корпусе крупного дробления и всех участках конвейера", - говорится в сообщении. Мощность дробильной установки превышает 2 тыс. тонн руды в час. После обработки на дробильной установке руда будет направляться на обогатительную фабрику по конвейеру.

При проведении испытаний руда подавалась на конвейер с поэтапным увеличением уровня нагрузки, чтобы отрегулировать параметры всех агрегатов и оборудования, отладить систему автоматизации производственного комплекса.

"Мы вышли на финишную прямую, ведущую к вводу в эксплуатацию горно-металлургического комбината "Удокан", - сообщил генеральный директор компании "Удоканская медь" Алексей Ящук.

Запуск производства на Удокане стартует в 2023 году. В результате будет введен горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого станет катодная медь и сульфидный медный концентрат. Объем производства конечной продукции комбината в рамках первой очереди составит 135 тыс. тонн меди в год.

Компания "Удоканская медь" (ранее известная как Байкальская горная компания) создана в 2008 году для реализации проекта освоения крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире Удоканского месторождения меди, которое находится в Каларском округе Забайкальского края. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.