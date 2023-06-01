Эксперт: интерес граждан КНР к европейской медицине поспособствует развитию туризма в ДФО

Президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, председатель комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии Евгений Чернышев отметил, что помощь иностранцам при этом не должна ущемлять права и возможности граждан России на получение медуслуг, речь должна идти только о "свободных мощностях"

ХАБАРОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Развитие медицинского туризма на Дальнем Востоке перспективно ввиду интереса граждан Китая к лечению в ближайших для них европейских городах. Такое мнение в четверг выразил президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, председатель комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии Евгений Чернышев.

"Хабаровск и Владивосток - это ближайшие европейские города для Юго-Восточной Азии. И пациент из Китая желает получать медпомощь в европейских медцентрах, есть существенная прослойка граждан Китая, которые имеют средства для поездок для лечения за рубежом и это количество увеличивается", - сказал он журналистам после одной из сессий форума "Здравница".

Он отметил, что граждане Китая активно пользуются медицинскими услугами за границей и даже если занять небольшую долю этого выездного рынка, это откроет огромные перспективы для Дальнего Востока. Помощь иностранцам при этом не должна ущемлять права и возможности граждан России на получение медуслуг.

"Речь идет только про свободные мощности, которые остаются после плановой медицинской помощи, после платной, которая оказывается россиянам. Те остатки свободных мощностей - это возможности, которые и можно реализовывать в рамках экспорта медицинских услуг", - сказал Чернышев, уточнив, что, например, для Хабаровского края будет достаточно 10-15 тыс. иностранцев, что станет хорошим "денежным подспорьем" для медицинских организаций.

Чернышев также добавил, что и Приморский край, и Хабаровский край достаточно ориентированы на Китай. В регионах развито туристическое направление для китайцев, есть много переводчиков китайского, которые работают в турагентствах, ресторанах. Эти тренды, отметил эксперт, все больше проникают в достаточно консервативную сферу здравоохранения.

О форуме

В Хабаровске проходит XXII всероссийский форум "Здравница-2023". Мероприятие объединило более 3,5 тыс. участников из России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана и Китайской Народной Республики. На площадках форума обсуждаются вопросы развития санаторно-курортного лечения и здравоохранения, медицинского экспорта услуг.