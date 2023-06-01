"Россети" планируют увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций

Речь идет об объеме более 240 млрд штук

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" хочет увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций компании в объеме более 240 млрд штук. Об этом сообщается в четверг в материалах компании к годовому собранию акционеров.

"Увеличить уставный капитал ПАО "Россети" путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО "Россети" в количестве 240 млрд 890 млн 189 тыс. 234 штуки номинальной стоимостью 50 коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 120 млрд 445 млн 94 тыс. 617 руб. <...>", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу Росимущества и оплатить акциями АО "Региональные электрические сети", АО "Электромагистраль", АО "Энергетик". Кроме того, заявлено, что акции могут быть оплачены имуществом, среди которого объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием.

Сообщается, что вопрос будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании 30 июня, которое пройдет в заочном формате.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 75% в уставном капитале.