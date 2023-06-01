Wildberries опроверг информацию о снижении доли работающих по франшизе пунктов выдачи

Показатель остается на уровне марта 2023 года, заявили в компании

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Информация о снижении доли работающих по франшизе пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса.

"Информация от Tinkoff, распространенная в газете "Коммерсантъ", о снижении доли франшиз пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

По данным на конец апреля, партнерские пункты выдачи составляют около 62% в общем числе точек выдачи компании. Этот показатель остается на уровне марта 2023 года, а по сравнению с прошлым годом он вырос на 6%. Кроме того, в мае компания перезапустила программу открытий партнерских пунктов выдачи для России и стран СНГ, отметили в маркетплейсе.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Tinkoff eCommerce сообщила, что регулярные конфликты Wildberries с партнерами сказываются на популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов. По данным газеты, за апрель доля работающих под брендом Wildberries ПВЗ среди крупнейших игроков сократилась с 43% до 38%. При сохранении текущих подходов к решению конфликтов тенденция может продолжиться, сообщили изданию эксперты.