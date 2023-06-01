Заявки на московский хакатон поступили от участников со всей России и 37 стран мира

Авторы лучших работ получат денежные премии, а также возможность внедрить и масштабировать свои проекты, предварительно протестировав их в реальных условиях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский хакатон объединил участников со всей России и еще из 37 стран мира, с 2019 года в нем приняли участие уже более 20 тыс. специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Больше 7 тыс. программистов, аналитиков, дизайнеров, маркетологов, проектных менеджеров и IT-предпринимателей стали участниками московского хакатона "Лидеры цифровой трансформации". Заявки поступили из всех регионов России, включая новые, и еще из 37 стран мира", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, с 2019 года в хакатоне приняли участие больше 20 тыс. специалистов из более чем 30 стран мира. Они разработали свыше 1,2 тыс. технологичных решений для столицы. В этот раз конкурсантам на выбор предложена 21 задача. Например, нужно создать единую платформу для бронирования креативных пространств, прототип видеоигры с использованием образа Москвы и сервис для составления персональных туристических пакетов.

Авторы лучших работ получат денежные премии, а также возможность внедрить и масштабировать свои проекты, предварительно протестировав их в реальных условиях. По итогам хакатона 2022 года 60% победителей запустили собственные стартапы.

"Прошедшие регистрацию конкурсанты сформировали 1,1 тыс. команды из двух-пяти человек, выбрали задания и разработали прототипы будущих сервисов. Теперь им предстоит представить проекты жюри. В финал выйдет больше 200 коллективов. Конкурс завершится трехдневным фестивалем в Москве. 10 июня состоятся его открытие, конференция о развитии роботизации и тематическая выставка, 11 июня пройдут презентации проектов участников, нетворкинг и серия открытых дискуссий на тему технологий, а на 12 июня, День России, запланирована церемония награждения", - добавили в пресс-службе.

Как уточнил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в этом году участников ждет в два раза больше задач, и призовой фонд тоже увеличится вдвое. В финале 63 сильнейшие команды разыграют 42 млн рублей. За первое место 21 коллектив получит по миллиону рублей, за второе - по 600 тыс. рублей, за третье - по 400 тыс.