1 июня, 06:41

FT: ЕС планирует выделить Украине десятки миллиардов евро до 2027 года

По данным газеты, условием для получения финансирования станет проведение требуемых ЕС реформ

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен предоставить Украине в ближайшие четыре года "десятки миллиардов евро" в качестве финансовой помощи в соответствии с планом, разрабатываемым Еврокомиссией (ЕК). Об этом в четверг сообщила газета  Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц сообщества.

В случае одобрения подобной программы, рассчитанной до 2027 года, общий объем макроэкономической помощи Брюсселя Украине в этом году вырастет до €18 млрд. Условием для получения финансирования станет проведение требуемых ЕС реформ. По признанию одного из официальных лиц, реализация подобных планов столкнется с противодействием некоторых стран-членов. "Это будет большая битва [со странами-членами], но все еще есть большое желание помочь Киеву", - сказал он изданию.

Конкретные предложения могут быть обнародованы до начала запланированной в Лондоне на 21-22 июня конференции по восстановлению Украины. ЕК от комментариев отказалась.

Разрабатывая план, Брюссель, как отмечает газета, стремится побудить США и Великобританию взять на себя схожие долгосрочные обязательства.

Вашингтон к этому моменту обязался выделить Киеву более $26 млрд, информирует FT. Размеры финансовой помощи Великобритании Украине без учета займов на приобретение военной техники составляют £2,5 млрд ($3,1 млрд). Международный валютный фонд объявил в марте о предоставлении стране расширенного финансирования в размере $15,6 млрд сроком на 48 месяцев. 

Теги:
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