1 июня, 07:13

Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Причины ограничения доступа не указаны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доступ к сайту зарубежной платформы для социальной журналистики Medium ограничен на территории РФ, следует в четверг из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайту medium.com.

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием о причинах блокировки в Роскомнадзор.

Medium - это социальное медиа для публикации текстового контента, в частности там можно вести свой блог. Платформа была запущена в 2012 году. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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