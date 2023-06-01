Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для социальной журналистики Medium

Причины ограничения доступа не указаны

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доступ к сайту зарубежной платформы для социальной журналистики Medium ограничен на территории РФ, следует в четверг из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Согласно данным сервиса ведомства, доступ ограничивается к сайту medium.com.

Причины ограничения доступа не указаны. ТАСС обратился за комментарием о причинах блокировки в Роскомнадзор.

Medium - это социальное медиа для публикации текстового контента, в частности там можно вести свой блог. Платформа была запущена в 2012 году.