1 июня, 07:19

ГК "Астра" запустила репозитории с российским ПО для учебных заведений

В репозитории для школ и колледжей доступны 60 видов свободно распространяемых продуктов, аналогичных тем, что ранее использовались в учебных заведениях

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Астра", разработчик операционной системы Astra Linux, запустила репозитории с российским программным обеспечением для школ, вузов и колледжей запустила. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании.

В рамках проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2023" ГК "Астра" "представила репозитории с импортонезависимым ПО, которое поможет школам, колледжам и вузам упростить и ускорить миграцию на российские технологии", сообщили в пресс-службе.

В репозитории для школ и колледжей доступны 60 видов свободно распространяемых продуктов, аналогичных тем, что ранее использовались в учебных заведениях. В список ПО вошли системы управления базами данных, софт для удаленной работы, офисные средства, браузер, графический, аудио- и видеоредакторы, файл-менеджер, среды разработки, языки программирования, инструменты для проектирования моделей, симулятор электрических цепей, электронной логики и контроллеров, ПО для 3D-графики и т. д., отметили в пресс-службе.

Также "Астра" создала второй репозиторий софта для вузов, который необходим для обеспечения непрерывности рабочего и образовательного процессов. Туда вошли 160 продуктов. Все решения успешно прошли тестирование на совместимость с ОС Astra Linux Special Edition 1.7.2 и 1.7.3.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Цифровая индустрия промышленной России - 2023". 

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