Жителей Херсонской области полностью бесплатно обеспечат газом

В скором времени крупная партия баллонов из Скадовска будет отправлена в Новую Каховку, где баллоны распределят между жителями

СКАДОВСК /Херсонская область/, 1 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области бесплатно обеспечат газом всех нуждающихся жителей, выдав обратившимся в муниципалитеты заправленные баллоны, сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь министерства топлива и ЖКХ региона Леонид Лисицкий.

В украинский период газификация населения Херсонской области оставалась на низком уровне, поэтому после воссоединения региона с Россией было принято решение бесплатно распределять баллоны. Из Севастополя в Скадовск, где расположена центральная площадка хранения топлива, накануне прибыла очередная партия заправленных баллонов.

"Сегодня доставили 120 баллонов. Всего на складе 1 100. Получается, вместе с новоприбывшими будет 1 220. В ближайшее время это число будет увеличено до 2 500. Уже сформирована заявка на 700 баллонов, которые в скором времени распределят между жителями. Но они пока недостаточно активно формируют заявки из-за не высокого уровня информированности. Но эта проблема решается, и в планах, чтобы каждый житель Херсонской области мог иметь доступ к газу", - сказал Лисицкий.

Он уточнил, что в скором времени крупная партия баллонов из Скадовска будет отправлена в Новую Каховку, где баллоны распределят между жителями. Власти городов и сел, в том числе опасной из-за обстрелов со стороны Украины пятнадцатикилометровой зоны от линии боевого соприкосновения, принимают заявки от населения, затем бесплатно доставляют им оборудование.

Другой представитель МинТЭКа Херсонской области Иван Макаров уточнил, что жители региона не платят за баллоны и их заправку. При этом они имеют возможность также бесплатно вернуть пустой баллон и взамен получить новый, заполненный газом. "В среднем баллон стоит 5 тыс. рублей, а его заправка около 2 тыс. рублей. Для человека, который получает 10 тыс. рублей, это весомо. Но все заявки от местных жителей на получение баллонов мы удовлетворим", - пояснил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что уровень газификации в регионе составляет 27%. Сальдо отметил, что сейчас российские специалисты развивают инженерную инфраструктуру в Херсонской области, в том числе и энергетическую, и предложил запитать территорию газом со стороны Крыма.